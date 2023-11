3 z 6

Dzień wcześniej (2 października) w odcinku numer 1317- zobaczymy za to finał pościgu Marcina (Mikołaj Roznerski) i Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski) za Głowackim (Maciej Wilewski). Bandyta pokona Karskiego i sięgnie po pistolet, ale Chodakowski rzuci się, by odebrać mu broń. A gdy mężczyźni zaczną walczyć, padnie strzał – i w końcu Głowacki straci życie. Jakub winę za jego śmierć weźmie jednak na siebie… I poradzi Marcinowi, by w trakcie przesłuchania skłamał – ukrywając przed policją fakt, że to on zabił mordercę Tomka.