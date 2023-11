4 z 4

Po wyjściu z przesłuchania Bartek wróci do Grabiny i powie Andrzejkowi (Tomasz Oświeciński), że według niego Janek próbował popełnić samobójstwo, ponieważ nie może poradzić sobie z rozstaniem z Ulą.

Bartek obawia się, że z zemsty Janek oszuka śledczych i powie, że to on chciał go zabić... Nowy chłopak Uli przyzna, że jeśli znów trafi za kratki, sam się zabije!

Nie wrócę do więzienia, mowy nie ma... Najwyżej zrobię to, co Janek - tylko lepiej wyceluję!- przyzna Bartek.

Jak potoczą się dalsze losy Bartka? Tego dowiemy się wkrótce. Przypominamy, że 1397 odcinek "M jak miłość" zostanie wyemitowany 12 listopada!