Iza była rozdarta, bo Artur (Tomasz Ciachorowski) był bardzo w niej zakochany i z radości planował ich ślub. Jednak serce Izy należało już do Marcina. Mimo, że Artur robił wszystko by Iza wyszła za niego – groził samobójstwem, itp. To ostatecznie Marcin wyznał dziewczynie miłość i postanowili być razem.