- Niczego nie ruszałam, nie zaglądałam do plecaka... Myślałam, że ten chłopak może się jeszcze pojawi. Boże, chyba miałam jakieś zaćmienie, że od razu nie skojarzyłam... Maciek Garlicki - Natalka mi przecież kiedyś mówiła! To ten przyjaciel Franka - ten, dla którego Justyna go zostawiła...

- Justyna raczej nie będzie po nim płakać. Z tego, co mi mówiła Natalka, to był kawał drania. Choć może teraz nie powinnam o nim tak mówić…