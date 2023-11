Luiza, bohaterka „Pierwszej Miłości” grana przez Klaudię Halejcio, jest na skraju załamania nerwowego. Od pewnego czasu dziewczyna jest szantażowana przez bandytów, którzy zmuszają ją do coraz bardziej drastycznych rzeczy. Czarę goryczy przeleje nakłonienie Luizy do podrzucenia swojej przyjaciółce krwawego prezentu.

Reklama

Zrujnowana psychicznie Luiza idzie do lekarza po receptę na leki nasenne. W gabinecie otrzymuje również skierowanie do psychiatry. Dla załamanej dziewczyny jedynym wyjściem z sytuacji jest odebranie sobie życia. Po powrocie do domu pisze list pożegnalny, w którym przeprasza Aśkę, za wszystko co jej zrobiła pod przymusem bandytów. Chwilę później połyka garść tabletek nasennych.

Zobacz tę scenę z 2557. odcinka serialu. „Pierwsza Miłość” i dramatyczne chwile w życiu Luizy już w dziś o 18:00 na antenie Telewizji Polsat.

Zobacz także: Ostatnie sceny Uli Dębskiej w "Pierwszej miłości". Zobacz pożegnanie Sabiny! Już nigdy nie wróci? GALERIA

Luizę znajdzie Aśka.

Bogdan Bogielczyk

Reklama

Co napisała w liście pożegnalnym Luiza?