Serial "Przyjaciółki" doczekał się swojego 2. sezonu, w związku z czym zorganizowano spotkanie prasowe z gwiazdami. Na konferencji zjawiła się Joanna Liszowska, która ze swoją burzą loków i różową szminką na ustach wyglądała świeżo i ładnie. Gwiazda miała na sobie czarne legginsy projektu Agnieszki Maciejak, które połączyła z biało-czarnymi ubraniami. Osoby, które śledzą najnowsze trendy wiedzą, że ten duet to największy hit wiosny 2013.

Wiedzą o tym również Magdalena Stużyńska i Natalia Klimas. Aktorka z upiętymi włosami wyglądała lepiej niż ostatnio, ale to jeszcze nie to! Czekamy na bardzo udane stylizacje Magdy Stużyńskiej z niecierpliwością. Natomiast córka projektantki mody Joanny Klimas, która najprawdopodobniej dołączy do ekipy serialu, swój biało-czarny look urozmaiciła wielką, pomarańczową torbą projektu swojej mamy. Czekamy na kolejne udane zestawienia w jej wykonaniu.

Zobaczcie, kto jeszcze pojawił się na konferencji "Przyjaciółek":