Koniec roku w "Barwach Szczęścia" pełen emocji! Oliwia i Kajtek będą mieć wyjątkowego pecha

Co wydarzy się w dwóch ostatnich odcinkach serialu "Barwy Szczęścia" jeszcze w tym roku? Mamy dla Was krótkie opisy odcinków 2162 i 2163 (emisja kolejno 23 grudnia i 30 grudnia, w TVP 2). Emocji nie zabraknie!

"Barwy Szczęścia" - odcinki 2162 i 2163

W premierowych odcinkach (numer 2162 i 2163) Oliwia i Kajtek opuszczą w końcu program „Ex-ex”, a po powrocie do domu odkryją, że Internet aż huczy od plotek i kłamstw na ich temat. Cieślak wda się w bójkę z „fanami”, którzy będą zaczepiać go na ulicy... Ale prawdziwy dramat czeka chłopaka, gdy jego babcia – matka Sabiny – dostanie wylewu i trafi do szpitala. Kajtek zrozumie, że do choroby seniorki przyczynił się właśnie jego występ w telewizji. I w końcu wyzna Władkowi, jak bardzo czuje się przez to winny.

- Podobno babcia najpierw cieszyła się, że będę w programie, obdzwoniła cała rodzinę i znajomych… A potem… I co teraz? Mam teraz tak z tym żyć?

- Na tym, synu, polega dorosłość…



Tymczasem Sabina, przytłoczona problemami, znów sięgnie po alkohol... I pod wpływem emocji – oraz „procentów” - rzuci do bliskich:

- Kajtek już od dawna nie zachowuje się racjonalnie! (…) To, co zrobił z tym całym reality show… To przez niego moja mama… Jeśli ona umrze, nigdy mu tego nie wybaczę!

A co u Iwony, która ogłosiła rodzinie, że spodziewa się dziecka? W kolejnym tygodniu Iwona wyzna Agacie, kto jest ojcem jej dziecka... ale poprosi dziewczynę, by zachowała dyskrecję.

- On wie?

- Nie.

- Powiesz mu?

- Raczej nie… Nie mów nikomu, dobrze?

- Nie powiem…

- Obiecujesz?



Tymczasem Hubert, gdy tylko dowie się, że jego siostra ma zostać samotną matką, od razu zaproponuje jej „pomoc”.

- Jeśli ten gość stchórzył, to wiesz… chętnie z nim pogadam! Jedno twoje słowo i facet wróci w podskokach!



W finale Iwona zacznie nagle... unikać Marka. Dziewczyna przestanie odpowiadać na jego telefony, zmieni pracę i nie poda też ojczymowi swojego nowego adresu. A Złoty – zdesperowany - poprosi w końcu o pomoc Agatę.



- Chodzi o Iwonę… Muszę się z nią skontaktować. To ważne...

Czy to właśnie Marek jest ojcem dziecka, którego spodziewa się Pyrka? Odpowiedź wkrótce… tylko na antenie TVP2, w premierowych odcinkach serialu!