Okazuje się, że w piątym odcinku serialu gościnnie wystąpi m.in. Renata Dancewicz!

Co dokładnie wydarzy się w "Komisarzu Aleksie"? Bogaty emeryt, który cały swój czas poświęcał na poszukiwanie skarbów zostanie brutalnie zamordowany przez nieznanego sprawcę. Sprawą zajmie się Górski i Puchała, którzy dotrą do znajomego zastrzelonego emeryta. Niestety, odnajdzie go również morderca, niejaki Piekut ( w tej roli gościnnie Wojciech Brzeziński).