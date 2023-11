5 z 11

Wyjaśniamy wszystko!

Zamożny biznesmen i miłośnik kultury samurajów zostaje znaleziony martwy w swoim gabinecie. Wszystko wskazuje na to, że popełnił harakiri. Jednak Puchała analizując sposób cięcia mieczem odkrywa, że biznesmena zamordowano. W nocy, w posiadłości, gdzie mieszkał biznesmen z dorosłymi synami i bratem dochodzi do kolejnego zabójstwa. Ofiarą jest pokojówka. Górski jest przekonany, że pokojówka zginęła, bo wiedziała, kto zabił biznesmena. Tymczasem Puchała odnajduje kobietę, która dzień wcześniej złożyła biznesmenowi wizytę. Ona również została zamordowana. Okazuje się, że kobieta szukała chłopaka swojej nieżyjącej córki. Córka ukrywała romans, ale matka rozpoznała go na zdjęciu w gazecie. Sądziła, że jest nim młodszy syn biznesmena Konrad. Ten nie przyznaje się ani do romansu, ani do zabójstwa. Dzięki intuicji Alexa i swojej spostrzegawczości Górski odkrywa prawdę. Zdjęcie w gazecie błędnie podpisano. Chłopakiem córki był starszy syn Michał. Wżeniony w arystokratyczną rodzinę, obawiał się skandalu. Dlatego zabił matkę kochanki, a później swojego ojca, który nie miał zamiaru tuszować zbrodni.