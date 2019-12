W premierowych odcinkach Iwona (Izabela Zwierzyńska) wróci nagle do domu i wyzna Agacie (Natalia Zambrzycka) oraz Klarze (Olga Jankowska), że spodziewa się dziecka.

Gdy dziewczyny zapytają o ojca, Pyrka – zmieszana - od razu jednak zblednie…

- To zwyczajna wpadka... Nie zabezpieczyłam się, chociaż jako lekarz powinnam wiedzieć, skąd się biorą dzieci.(…) Ja już sobie to wszystko poukładałam, wiem, na co się piszę! Naoglądałam się samotnych matek na swoich misjach i w porównaniu z nimi mam luksusową sytuację! Mieszkam w kraju, w którym nie ma wojny, mam zapewnioną opiekę medyczną, dach nad głową i mam co jeść... Nie mogę narzekać! Tym bardziej, że mam was. I wiem, że mogę na was liczyć. Bo mogę, prawda? - zapyta Iwona.