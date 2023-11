Widzowie z niecierpliwością odliczają dni do momentu, gdy na Netflixie pojawi się 3. sezon dobrze znanego im serialu "Glow". Wiemy już, kiedy zobaczymy kolejne przygody uczestniczek Gorgeous Ladies of Wrestling. W sieci pojawił się również zwiastun 3. sezonu "Glow". Jesteście ciekawi, co czeka wasze ulubione bohaterki? Zobaczcie poniżej!

Premiera 3. sezonu serialu "Glow"

W 3. sezonie serialu "Glow" nie zabraknie mocnych wrażeń. Tym razem uczestniczki Gorgeous Ladies of Wrestling udadzą się do Las Vegas, aby tam zaistnieć i wypromować swoje show. Produkcja nie chce jednak zdradzać zbyt wielu szczegółów. Wiemy jedynie, że w serialu pojawią się nowe bohaterki. Do obsady "Glow" dołączyła między innymi Geeny Davis, którą widzowie mogą znać z takich hitów, jak choćby "Thelma i Louise". Aktorka wcieli się w postać dyrektor hotelu i kasyna, w którym dziewczyny z ekipy Glow mają występować.

Kiedy zobaczymy 3. sezon "Glow"? Netflix ogłosił, że nowe odcinki pojawią się już 9 sierpnia. Zobaczcie też zwiastun, aby wczuć się nieco w atmosferę nowego sezonu "Glow"!

