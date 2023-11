3 z 8

Jednym z głośniejszych odejść z "M jak miłość" było odejście Małgorzaty Kożuchowskiej - serialowej Hanki Mostowiak - która w serialu "zginęła w kartonach".

Pamiętacie tę scenę?

W trakcie podróży Hanka Mostowiak z siostrą słyszą w radiu o wypadku, w którym ktoś zginął.

- Zobacz jakie to jest dziwne. Jedna chwila i wszystko ci się kończy marzenia plany - mówi Hanka do siostry. - Dlatego ostrożności nigdy za wiele. Zjedź na pobocze, przesiadamy się - mówi Anna. - Spokojnie, nie jestem taka zmęczona, jak się źle poczuję to zjadę na pobocze. - Nie chcę ryzykować, no co ty, czekają na mnie w domu. I na ciebie.

- Ciesze się, że cię mam. Bałam się, że cie spotka coś złego, bo zawsze jak się do kogoś zbliżałam, to działu się coś złego. To jakieś fatum. I ściągam na wszystkich których kocham… - przyznaje się Anna. - Co za bzdury… - komentuje Hanka. - Wsiadaj i pasy zapnij, bo nie chce cię mieć na sumieniu - śmieje się gdy ruszają znowu w trasę do domu.

Wtedy na drodze pojawia się dziewczynka. Hanka jest przerażona. By ja wyminąć Hanka gwałtownie skręca... Anna i Hanka lądują w... kartonach na drodze. Poturbowane wychodzą z wypadku cało. Wpadek napędził im stracha.

To by był okrutny żart losu… - komentuje Anna i siada za kółkiem.

Po uderzeniu w głowę, z pozoru niegroźnym, Hanka traci przytomność. Anna nie wie co robić...

- Hania co ci jest? - Jakoś źle się czuję… Nie wiem, boli mnie strasznie głowa.

Hania traci przytomność. To jest ostatnia scena w której widzimy żywą Hankę. Anna wzywa karetkę... I dzwoni do Marka. Zrozpaczony Marek wbiega do szpitala i krzyczy na Annę i lekarzy...

Do jasnej cholery, czy ktoś może mi powiedzieć o się tutaj dzieje?

Potem przyjeżdża do domu i płacze, Lucjan i Barbara już wiedzą, syn nie musi nic mówić - Hanka umarła.

Z kolejnego odcinka dowiadujemy się, że Hanka miała tętniaka mózgu, który w czasie wypadku pękł...

Myślicie, że postać Mareczka tak jak Hanki Mostowiak też zostanie uśmiercona na zawsze?