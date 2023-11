Serial "Już nie żyjesz" zbiera bardzo pozytywne recenzje. Ci, którzy szybko wchłonęli pierwszy sezon (to tylko dziesięć odcinków, każdy po ok. pół godziny) nie mogą pewnie doczekać się na kolejny. Zakończenie "Dead to me" otwiera przecież bramkę na nową (nawet nie jedną) serię. Ale czy rzeczywiście możemy się jej spodziewać? Jeśli tak, to kiedy?

Czy będzie drugi sezon "Już nie żyjesz"?

Premiera serialu z doskonałymi w rolach Jen i Judy Christiną Applegate i Lindą Cardellini odbyła się całkiem niedawno, a więc Netflix wciąż sprawdza wyniki oglądalności na całym świecie. Jeśli będą one zadowalające, powstanie nowy sezon. Jego premiera odbyłaby się na pewno nie wcześniej niż na wiosnę 2020 roku. Pozostaje więc czekać na oficjalną decyzją platformy!

Przypomnijmy - serial "Już nie żyjesz" opowiada o skomplikowanej przyjaźni między wdową Jen i niepoprawną optymistką Judy, skrywającą wielką tajemnicę przed całym światem, zwłaszcza... przed Jen. W tle zabójstwo, afery finansowe, romanse... A to wszystko okraszone wielkim poczuciem straty i bólu u bohaterek, które nie mogą odnaleźć się w nowych dla siebie sytuacjach. Nie brakuje również czarnego humoru, w wykonaniu słynnej Kelly ze "Świata według Bundych" jest on na najwyższym poziomie.

My z niecierpliwością czekamy na drugi sezon, a Wy?

