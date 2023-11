Julia Wieniawa, w trakcie kręcenia "Zawsze warto", miała poważny wypadek. Podczas sceny z Mariuszem Bonaszewskim doszło do nieszczęśliwego urazu, kiedy to aktor, przez przypadek, pociągnął za kolczyk młodej gwiazdy i rozerwał jej ucho. Polała się krew, ale ekipa musiała kręcić kolejne ujęcia. Zobaczcie, co się stało dokładnie!

Julia Wieniawa miała wypadek na planie serialu

Do zdarzenia doszło jakiś czas temu, ale Mariusz Bonaszewski dopiero teraz zdecydował się o nim opowiedzieć:

Zupełnie niechcący włożyłem rękę w jej duże kółko w uchu. Byłem przekonany, że to jest tylko klips, a nie duży kolczyk. No i rozerwałem jej całe ucho. To makabra! Tym bardziej, że potem trzeba było to kontynuować, więc zrobić drugą dziurkę jeszcze raz i grać dalej. Potem się ma rodzaj takiego napięcia, że ja przecież naprawdę nie chciałem – powiedział aktor w rozmowie z Polsat News.

Na szczęście u Julii nie ma śladów po wypadku!

Co w nowym odcinku "Zawsze warto"?

Kolejny odcinek serialu już dziś o 21:05 w Polsacie. Co się w nim wydarzy?

Rodzice Marty – Witold (Mariusz Bonaszewski) i Maria (Małgorzata Pieczyńska) odnawiają przysięgę małżeńską. W trakcie rodzinnej uroczystości, w wyniku niewybrednych komentarzy najbliższej rodziny, Marta (Weronika Rosati) w końcu pozwala sobie na szczerość… Jak zareagują na jej wyznanie zgromadzeni goście? Podczas rodzinnego wypadu do aquaparku Dorota (Katarzyna Zielińska) robi rodzinne zdjęcia telefonem Łukasza (Paweł Ławrynowicz). Zauważa całą serię nieodebranych połączeń od tajemniczej Patrycji (Dominika Pasternak). Kiedy kobieta dowie się, że jej mąż ma kochankę? Italian (Dariusz Majchrzak) nie daje o sobie zapomnieć i nadal szantażuje Adę (Julia Wieniawa). Grozi, że jeśli dziewczyna nie spotka się ze starym klientem, jej synowi może stać się krzywda. Ada postanawia zakończyć ten układ i ma plan, jak to zrobić. Czy to się uda i Ada w końcu będzie mogła zamknąć ten rozdział i zacząć nowy?

Oglądacie ten serial?

