Ci, którzy pokochali serial "The Rain", z pewnością odliczają już dni do premiery drugiego sezonu. Netflix ogłosił właśnie, że ta duńska produkcja powróci 17 maja! W sieci pojawił się także zwiastun 2. sezonu "The Rain". Co czeka na waszych ulubionych bohaterów? Z czym będą musieli się zmierzyć? Zobaczcie poniżej!

2. sezon "The Rain" pojawi się na Netflixie 17 maja

"The Rain" to pierwszy duński serial oryginalny Netflixa, który miał swoją premierę 4 maja 2018 roku. W pierwszej części byliśmy świadkami zmagań głównych bohaterów ze światem, który zastali po wybuchu epidemii wywołanej morderczym wirusem przenoszonym przez deszcz. W jej wyniku zmarła niemal cała populacja Skandynawii.

Jednak pewnemu duńskiemu rodzeństwu udało się przeżyć. Opuszczają oni bezpieczny bunkier i odkrywają straszliwą prawdę o losach ludzkości. Wkrótce potem brat i siostra dołączają do grupy innych młodych ocalałych. Razem wyruszają w niebezpieczną podróż przez opustoszałą Skandynawię w poszukiwaniu śladów życia.

Co wydarzy się w 2. sezonie "The Rain"? Netflix zaprezentował właśnie oficjalny zwiastun kolejnej części tej duńskiej produkcji. Jedno jest pewne: emocji z pewnością nie zabraknie!

Czekacie na nowy sezon "The Rain"?

"The Rain" wraca już 17 maja!

Mat. prasowe

Jesteście ciekawi, co się wydarzy?

Mat. prasowe