Filip Bobek jest doskonale znany wszystkim fanom serialu "Brzydula". Jego bohater to Marek, prezes firmy Febo&Dobrzański, który był szaleńczo zakochany się w Uli Cieplak. Jednak od emisji serialu minęło już 10 lat i przez ten czas wiele się zmieniło. Zapytaliśmy Filipa Bobka, jak teraz widzi swojego bohatera. Obejrzyjcie wideo i zobaczcie, co zdradził aktor przed kamerą Party! Wiemy, jaki ma pomysł na swoją postać... To nie będzie już ta sama "Brzydula"! Dla fanów z pewnością jest ważne, by serial nadal był tak zabawny.

Filip Bobek i Julia Kamińska na planie "Brzyduli"

