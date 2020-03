Serial "Święty" okazał się wielkim sukcesem Czwórki! Produkcję ogląda średnio ponad 1,6 mln widzów. "Święty" emitowany jest od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:00. Jak uważnie go oglądacie? Mamy dla Was QUIZ - tylko dla wiernych fanów! Sprawdźcie się!

Zobacz także: Trudny QUIZ dla wiernych fanów "Świata według Kiepskich"! Jak dobrze znasz ten serial? Sprawdź się!