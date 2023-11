Już w czwartek, 19 września, 161. odcinek "Przyjaciółek"! Inga zdobędzie się na odwagę i odwiedzi Maksa, któremu zrujnowała ślub. Przypomnijmy, że Inga zjawiła się na ślubie Maksa i Agnieszki. Chciała tylko dać telefon Hani. Jednak gdy otwierała drzwi, to uderzyła rozpędzoną Agnieszkę, która akurat szła ją wyprosić z ceremonii. To skończyło się dla wybranki Maksa tragicznie - została wyniesiona z własnego ślubu na noszach. W 161. odcinku Inga będzie chciała przeprosić Maksa za to, co się stało. Jego reakcja będzie zaskakująca! Zobaczcie zwiastun. Czekacie na nowy odcinek?

Inga przyjdzie przeprosić Maksa

Jego reakcja będzie zaskakująca!

