Ilona Lewandowska, znana z serialu "M jak miłość" przenosi się do "W rymie serca". Aktorka zagra Sandrę, która pojawi się w gabinecie Adama po poradę medyczną. To będzie jednak dopiero początek, bo jej postać mocno namiesza w życiu Adama i Marii. Czy wyniknie z tego romans? Jak będzie zachowywać się w stosunku do nowej bohaterki Maria? Posłuchajcie, co powiedziała w rozmowie z Party.pl Ilona Lewandowska!

Przypomnijmy, nowe odcinki w "W rytmie serca" będziecie mogli zobaczyć już we wrześniu w Polsacie. Najprawdopodobniej dzień i godzina emisji trzeciego sezonu nie ulegną zmianie (niedziela, godzina 20:00). Serial można oglądać także w internecie całkowicie za darmo na stronie ipla.pl.

W serialu "W rytmie serca" występują: Basia Kurdej-Szatan, Mateusz Damięcki, Maria Dębska, Piotr Fronczewski, Piotr Polk, Małgorzata Foremniak, Artur Żmijewski.

"W rytmie serca" - co nowego w serialu?

Ilona Lewandowska zagra Sandrę.