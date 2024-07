Hubert Urbański pokazał na Facebooku zdjęcie, na którym widać, że został pobity! Przez kogo? Dlaczego? Prezenter na swoim profilu napisał:

"Ostatnio, co przyjeżdżam na plan "Pierwszej miłości", to w scenariuszu jest, że ktoś mnie bije!!! Coś mi chcą przez to powiedzieć???!".

Kilka miesięcy temu Hubert Urbański dołączył do obsady serialu "Pierwsza miłość", specjalnie na życzenie fanów serialu i producentów. Została dla niego napisana rola - bezwzględnego biznesmena Damiana, który nie cofnie się przed niczym, żeby powiększyć swój majątek. Najwyraźniej jego bohater właśnie oberwał za swoje zachowanie...

Ostatnio, co przyjeżdżam na plan "Pierwszej miłości", to w scenariuszu jest, że ktoś mnie bije!!! Coś mi chcą przez to powiedzieć???!????

Posted by Hubert Urbański on 16 grudnia 2015