Po 24 latach od premiery „Gladiatora”, który okazał się wspaniałym filmem i niemal od razu stał się hitem, widzowie będą mogli zobaczyć kontynuację słynnej historii. W 2024 roku Ridley Scott wypuści do kin „Gladiatora 2”.

Reklama

Przez długi czas dyskutowano, czy Russel Crowe wróci w drugiej części. Choć jego postać, czyli Maximus zginął na koniec „Gladiatora”. Fani zastanawiali się, czy kontynuacja nie będzie opowiadała o jego młodzieńczych latach i drodze do otrzymania stopnia legata. Ostatecznie jednak aktor potwierdził, że nie zobaczymy go w obsadzie.

„Gladiator” odniósł ogromny sukces kasowy, przynosząc na całym świecie dochody w wysokości 457 milionów dolarów, otrzymując 11 nominacji do Oscarów, zdobywając nagrody dla najlepszego filmu i najlepszego aktora pierwszoplanowego.

Pierwsza część opowiada historię Maximusa, legata, który został niewolnikiem po zdradzie Kommodusa (Joaquin Phoenix), oszalałego na punkcie władzy syna Marka Aureliusza, który zabija ojca i zostaje cesarzem. Na jego rozkaz żołnierze mordują żonę i syna Maximusa. Bohater staje do walk w Koloseum i planuje zemstę na Kommodusie.

Już niedługo Scott wróci z „Gladiatorem 2”. Obsada superprodukcji zapowiada się bardzo interesująco.

Zobacz także

„Gladiator 2” – data premiery

Zgodnie z zapowiedziami „Gladiator 2” ma trafić do kin 22 listopada 2024 roku.

Zdjęcia do kontynuacji rozpoczęły się w maju 2023 r. i zakończyły w styczniu 2024 r. Film kręcono w Maroku, Malcie i Wielkiej Brytanii. Z powodu strajku SAG-AFRA zdjęcia zostały zawieszone od lipca 2023 r. do grudnia 2023 r., kiedy to wznowiono zdjęcia.

W styczniu 2024 r. w programie "The Graham Norton Show" Paul Mescal powiedział: „Wczoraj skończyłem zdjęcia i przeżyłem. Skończone. Nie wolno mi nic mówić, ale film ukaże się w tym roku na w okolicach Święta Dziękczynienia”.

„Gladiator 2” – obsada

Potwierdzono obecność następujących aktorów w obsadzie „Gladiatora 2”:

Paul Mescal jako Lucjusz Werus

Denzel Washington

Connie Nielsen jako Lucilla

May Calamawy

Derek Jacobi jako senator Grakchus

Joseph Quinn jako cesarz Karakalla

Fred Hechinger jako cesarz Geta

Pedro Pascala

Liora Raza

Peter Mensaha

Matta Lucasa

Gwiazda „Normalnych ludzi” Paul Mescal został obsadzony w roli Lucjusza Verusa, syna Lucilli, którego w oryginalnym filmie jako dziecko grał Spencer Treat Clark. To bez wątpienia jedna z największych gwiazd młodego pokolenia. Ostatnio mogliśmy go zobaczyć w takich filmach jak „Aftersun”, „Dobrzy nieznajomi”, „Córka”, „Wróg” czy „Stworzenia boże”.

Tymczasem Connie Nielsen powróci w roli Lucilli, siostry zmarłego cesarza Kommodusa, a Derek Jacobi powróci jako starszy mąż stanu, senator Grakchus.

Zdobywca Oscara Denzel Washington został obsadzony w roli byłego niewolnika, który stał się bogatym handlarzem bronią i towarami, żywiącym jednak urazę do cesarzy.

Gwiazda „Stranger Things” Joseph Quinn został obsadzony w roli historycznego tyrańskiego cesarza imieniem Karakalla. W filmie zobaczymy też aktora „Białego Lotosu” Freda Hechingera.

Do obsady „Gladiatora 2” dołączyli też May Calamawy („Moon Knight”, „Umowa na zawsze”, „Ramy”), Pedro Pascal („The Last of Us”, „Gra o tron”, „Narcos”), Lior Raz („Fauda”, „Hit & Run”, „W tłumie”), Peter Mensah („Spartakus: Krew i piach”, „Hidalgo – ocean ognia”, „Łzy słońca”) i Matt Lucas („Mała Brytania w Ameryce”, „Mała Brytania”, „Alicja po drugiej stronie lustra”).

O czym jest „Gladiator 2”?

Film będzie skupiał się na postaci Lucjusza Verusa, który 15 lat po wydarzeniach z pierwszej części, w której Maximus (Russell Crowe) uratował go przed złym wujkiem, cesarzem Kommodusem (Joaquin Phoenix), jest już dorosłym człowiekiem.

Reżyser Ridley Scott wyjawił "Rotten Tomatoes", że Lucjusz żył „na pustyni” i na wsi z dala od swojego cesarskiego rodu, co doprowadziło jego matkę Lucillę do obaw, że może nie żyć.

Bez wątpienia Lucjusz powróci do Rzymu w momencie, gdy jego pochodzenie mogłoby postawić go w konflikcie z nowymi rządzącymi.

Historia „Gladiatora 2” jest oparta na faktach?

Podobnie jak w przypadku pierwszego filmu, Gladiator 2 jest już wysoce fabularyzowaną wersją historii, ponieważ prawdziwy Lucjusz Werus zmarł jako dziecko, a jego matka Lucilla została zabita przez swojego potwornego brata Kommodusa za planowanie jego zabójstwa.

Historia może jednak rzucić światło na niektóre wątki, ponieważ rządzący bracia Karakalla i Geta nie mieli przyjemnych relacji.

Para początkowo rządziła u boku swojego ojca, cesarza Septimusa Sewera, który miał nadzieję, że po jego śmierci będą nadal rządzić ramię w ramię.

Bracia okazali się jednak niezdolni do podzielenia się władzą i rozważali nawet podział Cesarstwa Rzymskiego pomiędzy siebie, jednak przeszkodziła temu ich wpływowa matka, Julia Domna.

W końcu ich spór okazał się zbyt wielki i Karakalla zamordował Getę podczas spotkania pokojowego z matką, a młodszy brat zmarł w jej ramionach.

W następstwie tego Karakalla kazał zamordować 20 000 mężczyzn i kobiet za bycie wyznawcami Gety.

Tyran Karakalla miał rządzić przez kolejne sześć lat i wyprowadził się z Rzymu, powodując katastrofy militarne. Ostatecznie Karakalla został zamordowany przez jednego ze swoich żołnierzy na terenach dzisiejszej Turcji.

W następstwie tego matka Karakalli, Julia Domna, odebrała sobie życie.

Czy jest zwiastun „Gladiatora 2”?

Jak na razie nie ma zwiastuna "Gladiatora 2". Możemy się jednak spodziewać, że pojawi się już niedługo.

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited. Powielanie w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek języku, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Radio Times i logo Radio Times są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Immediate Media Company London Limited i są używane na podstawie licencji.

Reklama

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek