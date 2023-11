Już 4 lipca premiera trzeciego sezonu jednego z najpopularniejszych seriali ostatnich lat! Platforma Netflix, na której można oglądać "Stranger Things" zaprezentowała właśnie finałowy zwiastun swojej produkcji. Tak, jak w poprzednich dwóch seriach, pokazuje nam mroczny i tajemniczy świat bohaterów.

Jest lato 1985 roku. Znani już dobrze młodzi mieszkańcy miasteczka Hawkins właśnie skończyli szkołę. Hitem rozpoczynających się wakacji jest otwarte właśnie nowe centrum handlowe. Bohaterowie to już nie dzieci, a dorastające nastolatki. Budzące się między nimi uczucia komplikują dawne przyjaźnie. A do tego znów w pobliżu czai się zło - to znane i całkiem nowe.

My już nie możemy się doczekać zarwanych lipcowych nocy przy serialu. A Wy?

