We wtorkowym odcinku "M jak miłość" wydarzy się coś, na co czekali wszyscy fani serialu! Iza (Adriana Kalska) i Marcin (Mikołaj Roznerski) w końcu staną na ślubnym kobiercu. Z tej okazji przygotowaliśmy dla was wyjątkowy quiz. Jak dużo wiecie o tej parze? Rozwiążcie quiz i przekonajcie się sami! Nie zapomnijcie podzielić się z nami swoim wynikiem :)

Zobacz także: Olewicz w „M jak miłość” zdradził tajemnicę Olka. Życie Chodakowskiego zmieni się w koszmar!