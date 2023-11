Serial "Chilling Adventures of Sabrina" ("Sabrina, nastoletnia czarownica") powstał na bazie znanego komiksu o nastoletniej czarownicy. Główna bohaterka, w której drzemią tajemne moce, musi pogodzić to z życiem zwykłej śmiertelniczki. Fani przygód nastoletniej czarownicy z pewnością się ucieszą, ponieważ Netflix już niedługo udostępni drugi sezon serialu. Kiedy? Dowiecie się tego poniżej!

Reklama

Premiera drugiego sezonu "Sabriny, nastoletniej czarownicy"

Sabrina Spellman (Kiernan Shipka) to na pozór zwykła nastolatka, która na co dzień uczy się w szkole średniej. Jednak dziewczyna odkrywa, że ma nadprzyrodzone moce. Mimo wszystko nie jest to powód do radości. Bardzo szybko okazuje się bowiem, że życiu jej i jej bliskich zagraża niebezpieczeństwo. Czy Sabrinie uda się pokonać siły zła, które nie dają za wygraną i wciąż ją nękają?

Netflix ogłosił właśnie, że drugi sezon serialu "Sabrina, nastoletnia czarownica" będzie miał swoją premierę 5 kwietnia. To nie koniec niespodzianek dla fanów tej produkcji. Okazuje się bowiem, że zaplanowano kolejne dwie serie przygód Sabriny, które łącznie będą liczyły 16 odcinków. Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie zostaną one wyemitowane.

Jesteście fanami przygód Sabriny?

Mat. prasowe/Netflix

Reklama

Zobacz także: Serial "Ty" o zakochanym stalkerze jednym z największych hitów "Netflixa"! Co wydarzy się w 2. sezonie? Wiemy!