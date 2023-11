Reklama

Od 5 marca w TVN piąty sezon serialu "Druga szansa". Tym razem Monika Borecka (Małgorzata Kożuchowska) znowu wróci do show-biznesu i... znowu przeżyje z tego powodu dramatyczne chwile. Na jednym z przyjęć ktoś dorzuci jej pigułkę gwałtu. Potem Borecka obudzi się sama i wie że wydarzyło się coś złego. Ale co? I kto jej to zrobił?

Zobacz zwiastun i dramatyczne chwile Moniki.

Druga szansa od 5 marca w TVN o 21.30

