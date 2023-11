1 z 8

Bandyci nie odpuszczają i zakradają się do szpitala, gdzie próbują zabić Piotra. Co wydarzy się w 11. odcinku 4. sezonu "Drugiej szansy"? Czytaj naszą galerię!

Komu zależy na zniszczenie BAZ-Y? Tajemnica po woli się wyjaśnia. Piotr Marczak został brutalnie pobity i trafił w ciężkim stanie do szpitala. w kolejnym odcinku bandyta przebrany za lekarza przyjdzie by go wykończyć... Czy Piotrowi uda się wezwać pomoc?

Emisja 20 listopada (poniedziałek) w TVN o 21:30.

