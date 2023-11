Reklama

Monika Borecka w "Drugiej szansie" nieustannie walczy z przeciwnościami losu. Wszystko jednak wskazuje na to, że w 5. sezonie jej życie prywatne zacznie się układać, na co z niecierpliwością czekają fani produkcji. Czy Monika Borecka odnajdzie szczęście i miłość w ramionach mężczyzny? O to zapytaliśmy Małgorzatę Kożuchowską, która wciela się w rolę głównej bohaterki serialu. Zobaczcie nasz materiał wideo i sprawdźcie, co zdradziła nam aktorka!

Zobacz: Wiemy, kiedy "Druga szansa" wraca na antenę TVN. Do serialu dołączą nowe gwiazdy!

Przeczytaj też: 5. sezon "Drugiej szansy" i dramatyczne przeżycia Boreckiej. Ktoś doda do jej drinka pigułkę gwałtu... To dopiero początek!

Monika Borecka i Piotr Marczak założą rodzinę?

Monika Borecka wreszcie odnajdzie prawdziwą miłość? Sprawdźcie, co powiedziała nam Małgorzata Kożuchowska

Reklama