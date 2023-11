1 z 9

Czy 10. odcinek serialu "Diagnoza" wyjaśni co się wydarzyło w życiu Anny Leśniewskiej? Już wiadomo, że ma dzieci z Artmanem, tylko co się stało, że mężczyzna zniszczył jej życie i udawał obcą osobę? Za tydzień - we wtorek o godzinie 21.30 na kanale TVN kolejne tajemnice zostaną odkryte. Ale my zdradzamy je już dziś!

Zobacz: "Diagnoza": Anna popełniła błąd przez Artmana? Fani serialu mają swoje teorie na temat pomyłki Anny: "Wrobił ją!"

Co się stanie po tym jak Anna wróci z Mazur - czy zawalczy o swoje dzieci, czy porozmawia z Artmanem, a może zagra w jego grę? Czytaj opis kolejnego odcinka.