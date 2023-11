2 z 6

Wieczorem Anna idzie do mieszkania Wolskiego. Chce z nim porozmawiać, natchnąć go optymizmem, dodać otuchy. Ma ze sobą informacje o ośrodkach leczących SLA. Michał źle reaguje na Leśniewską, ostatecznie wyrzuca ją z mieszkania. Anna jest w szoku, ale nie odpuszcza. Dzwoni do Tomasza, brata Michała, z prośbą o wsparcie…

Tymczasem Karol Langer robi zdjęcia zabytkowej kopalni „Ignacy”. Aby mieć lepsze ujęcie, wchodzi na najwyższą kondygnację. W wyniku nieszczęśliwego wypadku spada. Trafia do szpitala z bardzo poważnymi obrażeniami. Maria Kaleta robi wszystko by uratować życie ukochanego. Langer przechodzi bardzo skomplikowana operację…