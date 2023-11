2 z 5

Anna zdobywa dowody obciążające Global Vitę. Zamierza donieść na firmę, która swoim lekiem zabija kobiety. Tuż przed jej domem rozpędzony van jedzie w jej kierunku. Leśniewską w ostatniej chwili odpycha Gustaw i to jego potrąca samochód. Jednak lekarka uderza głową o beton i trafia do szpitala. Sprawca zdarzenia przeszukuje Annę, ale nie znajduje pendrive'a z dowodami. Płoszą go świadkowie. Leśniewskiej wydaje się, że za kierownicą siedział... Artman!