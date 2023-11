Co już wiemy o Annie z "Diagnozy"? Serial z udziałem Mai Ostaszewskiej miał być hitem jesiennej ramówki stacji TVN i wszystko wskazuje na to, że tak właśnie jest. Pierwsze trzy odcinki produkcji obejrzało średnio 1,96 mln widzów! "Diagnoza" ma już wiec całkiem spore grono fanów, którzy z zapartym tchem śledzą losy serialowej Anny Leśniewskiej. Kobieta straciła pamięć i teraz próbuje odnaleźć odpowiedź na pytanie kim jest i co wydarzyło się w jej życiu. Wiemy już, że Anna jest lekarzem i że w przeszłości bawiła się na balu razem z Artmanem. Fani "Diagnozy" mają również pewne podejrzenia dotyczące znajomości Anny i Artmana. Jakie? Zobaczcie sami!

Kim jest Anna z serialu "Diagnoza"?