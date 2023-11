1 z 5

Przed nami 5. odcinek serialu "Diagnoza"! Co się wydarzy tym razem w życiu Anny Nowak (Maja Ostaszewska)? Zobaczcie opis najnowszego odcinka i zdjęcia. Będzie się działo.

Artman mówi Annie, że może wyjść ze szpitala. Nowak prosi go o jeden dzień zwłoki, musi znaleźć pracę i mieszkanie. Z pomocą przychodzi Wanda Jureczko - proponuje, że porozmawia z ordynator o zatrudnieniu Anny, jako pomocy salowej.



Michał Wolski odwiedza chorą matkę w domu opieki u Sióstr Zakonnych. Udaje mu się też zorganizować tam Annie nocleg. Podczas jego wizyty w ośrodku dochodzi do zaskakującego wypadku. Danusia, z wbitymi w brzuch nożyczkami, zostaje zabrana przez Michała do szpitala.

