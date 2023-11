Serial „Czarnobyl” o wybuchu elektrowni jądrowej, która była jedną z największych katastrof w historii, stał się prawdziwym hitem. Swoją premierę miał 7 maja 2019, a pozytywne recenzje krytyków i ogromna oglądalność wśród widzów sprawiły, że zyskał lepsze oceny w serwisie IMDB niż „Gra o tron” .

Ile odcinków zobaczymy w pierwszym sezonie serialu "Czarnobyl"?

Dramatyczny serial, który przedstawia historię katastrofy w Czarnobylu, pokazuje wiele punktów widzenia, a co za tym idzie wzbudza ogromne emocje. Widzowie mogą zobaczyć, co tak naprawdę się wydarzyło w elektrowni, jak reagowały ówczesne władze, jakie emocje towarzyszyły mieszkańcom miasta i dlaczego musiało zginąć aż tyle ludzi. Ciężka i dramatyczna atmosfera filmu sprawia, że nie sposób o nim tak łatwo zapomnieć. Niestety jest to miniserial, a co za tym idzie, widzowie zobaczą tylko pięć odcinków, które są emitowane co tydzień.

Czy będzie kolejny sezon serialu "Czarnobyl"?

Widzowie z pewnością chcieliby zobaczyć kontynuację tragicznej historii. Jednak stacja od samego początku zapowiadała „Czarnobyl” jako miniserial, który bardziej przypomina film. Wynika z tego, że raczej nie doczekamy się 2. sezonu, ale oficjalnego oświadczenia w tej sprawie jeszcze nie ma. Być może stacja zmieni zdanie i za jakiś czas pojawi się informacja o pracy nad kolejnym sezonem!

Zwiastun serialu "Czarnobyl"