W czwartym odcinku "Przyjaciółek" z pewnością nie zabraknie emocji! Z czym zmierzą się Patrycja (Joanna Liszowska), Zuza (Anita Sokołowska), Anka (Magdalena Stużyńska-Brauer) i Inga (Małgorzata Socha)? Anka przyłapie Pawła (Bartek Kasprzykowski) i Leszka (Przemysław Sadowski) na bójce. Leszek będzie chciał pomóc Ance i przyjedzie naprawić rynnę. Ale gdy przyjeżdża do domy Strzeleckiej, nie zastaje jej w mieszkaniu. Czeka go za to niemiła niespodzianka... W odcinku nie zabraknie też romatycznych momentów. Wojtek (Lesław Żurek) zaprosi Zuzę na...kawę. Zuza po namowach mamy postanawia się z nim spotkać. A Robert (Krzysztof Wieszczek) nie przestanie myśleć o Indze.

Przyjaciółki - czwarty odcinek!

Tymczasem Patrycja wreszcie może wyjść ze szpitala. Razem z Michałem (Marcin Rogacewicz) mogą zabrać małego Mikołaja do domu. Dziewczyny postanawiają odciążyć bardzo już zmęczoną Patrycję i wysyłają ją na drzemkę, a same zajmują się jej synkiem. Elżbieta, matka Michała wprowadza się do Patrycji i Michała. Oświadcza, że będzie im pomagać przy dziecku. Jak to się skończy? Oglądajcie!

