Wiadomo już co wydarzy się w finale 13. sezonu „Przyjaciółek”. Choć dopiero niedawno zaczęliśmy nowy sezon jednego z ulubionych serialów Polek, portal superseriale.se.pl ujawnia jego koniec. Finałowy, 158. odcinek „Przyjaciółek” (12. odcinek tej serii) obejrzymy już w połowie maja.

Co wydarzy się w finale 13. sezonu Przyjaciółek

Jak informuje portal, w ostatnim odcinku sezonu zobaczymy wypadek Wiki (Roma Gąsiorowska) i jej córki Klary (Maja Śliwińska). Dojdzie do niego po tym jak Wika porwie dziecko, które następnie wywiezie do Niemiec.

Według superseriali.se.pl, była kochanka Wiktora (Paweł Deląg), obecnie męża Patrycji (Joanna Liszowska) będzie nachodzić Jeleńskich w ich domu. Patrycja odkryje, że Wiktor nie powiedział jej prawdy o romansie, dojdzie do awantury z Wiki. Niedługo potem Wiki porwie córkę i wyjedzie do Niemiec. Co gorsza, Wiktor z powodu choroby, nie będzie w stanie za nimi pojechać. Chory dowie się o tragicznym wypadku…

Dopiero wtedy Wiktor wyjedzie do Niemiec, by odszukać Klarę w szpitalu. Według portalu, to czy Wika i Klara przeżyją okaże się najprawdopodobniej dopiero w 14. sezonie „Przyjaciółek”.

W "Przyjaciółkach" jak zwykle - nie zabraknie emocji! Do samego końca 13. sezonu.