Reklama

Trwają prace nad drugim sezonem hitowego serialu "Diagnoza"! Co się w nim wydarzy? Nie zabraknie nowej intrygi i kolejnej sprawy kryminalnej. Jednak jeszcze wiele wątków z pierwszej serii pozostaje niejasnych! Czy zostaną one rozwiązane? O to zapytaliśmy Macieja Zakościelnego, czyli serialowego doktora Wolskiego. Zobaczcie, co nam powiedział!

Zobacz: "Diagnoza": Leśniewska i Wolski będą razem w drugim sezonie? Zobaczcie, co zdradził nam Zakościelny!

Reklama

Czekacie na drugi sezon "Diagnozy"?