Czy Ula (Ania Niedźwiecka) z "Na Wspólnej" przeżyje wypadek? W 2665. odcinku biologiczna matka pod wpływem alkoholu wepchnęła córkę pod samochód. Stan Uli jest ciężki. Do tragedii doszło na oczach Zuzy (Małgorzata Socha), która od razu rozpoczęła akcję ratunkową.

Dziewczynka traci przytomność i przestaje oddychać. Czy to znaczy, że UMRZE? W 2666 odcinku "Na Wspólnej" (emisja już w poniedziałek 23.04.2018 na antenie TVN) Ula trafi do szpitala. Co wydarzy się dalej? Zobaczcie w naszej galerii.

