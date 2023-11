Netflix przygotował niespodziankę dla fanów talentu Christiny Applegate. Aktorka do tej pory była kojarzona głównie ze znanym sitcomem "Świat według Bundych", gdzie grała niezbyt rozgarniętą córkę głównego bohatera. Teraz gwiazda powraca na ekrany w całkiem innej odsłonie. Christina Applegate zagrała właśnie główną rolę w serialu "Już nie żyjesz". O czym opowiada nowy serial Netflixa?

Christina Applegate w serialu "Już nie żyjesz"

"Już nie żyjesz" opowiada o losach dwóch kobiet, które spotykają się przez przypadek na spotkaniu dla osób, które straciły kogoś bliskiego. Jen (Christina Applegate) to impulsywna i despotyczna wdowa, która za wszelką cenę chce rozwiązać zagadkę niedawnego morderstwa swojego męża. Z kolei Judy (Linda Cardellini) jest jej przeciwieństwem. Nowa przyjaciółka Jen okazuje się być roztrzepaną i nieco ekscentryczną osobą, która skrywa mroczną tajemnicę...

Pomimo swoich kompletnie rozbieżnych osobowości, kobiety zaprzyjaźniają się po spotkaniu na sesji grupy wsparcia. Choć ich przyjaźń kwitnie w otoczeniu wina, ciasteczek i wspólnych ulubionych seriali, Judy desperacko stara się ochronić Jen przed poznaniem szokującej prawdy, która mogłaby zniszczyć jej życie.

"Już nie żyjesz", serial autorstwa Liz Feldman ("Dwie spłukane dziewczyny", "One Big Happy"), to wciągająca czarna komedia otwarcie poruszająca tematy żałoby, straty i przebaczenia, która momentami bawi do łez. Oglądaliście?

Mat. prasowe