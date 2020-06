"Cena wolności" - 14. odcinek już dziś! Mamy streszczenie

Już dziś o 20:35 na antenie TVP 1 zobaczymy 14. odcinek (ze wszystkich 18.) rosyjskiego serialu "Cena wolności"! Mamy dla Was krótki opis tego, co wydarzy się w życiu bohaterów, którzy podbili serca Polaków. W "Cenie wolności" w 14. odcinku przyjdzie czas na wielki bal!

"Cena wolności" - streszczenie 14. odcinka

Goście tłumnie przybywają na bal z niespodzianką, którą ma być uroczyste ogłoszenie zaręczyn Dymitra z Katieriną. Zrozpaczona i zaskoczona Polina czuje się zdradzona przez Dymitra. Wsiada na Promyka i wyjeżdża z dworu na spacer. Po balu, zadowolona z załatwienia sprawy Katierna nie może w nocy spać. Natyka się na hrabiego Andrieja. Doskonale się ze sobą czują i bawią. Hrabia Kreczetski dotrzymuje słowa: wystawia i poświadcza notarialnie dokument uwalniający Polinę. Nie można go jednak wręczyć, ponieważ dziewczyna znika. Poszukiwania nie dają rezultatu. Po uroczystości zaręczyn zjawia się Zimin, kolega księcia Siergieja i proponuje Dymitrowi sprzedaż listów kompromitujących Katierinę. Dymitr wyrzuca go, a Katierina widzi tę scenę. Kobiueta domyśla się, co zaszło i sama odjeżdża. Hrabia Andriej inicjuje prywatne poszukiwania Poliny.

Czekacie? 14. odcinek "Ceny wolności" już dziś w TVP 1 o 20:35!

