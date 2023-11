W ubiegłym roku stacja TVN oznajmiła powrót jednego z popularniejszych seriali - "BrzydUli"! Dzięki lubianej komedii do polskiego show biznesu weszły takie osoby, jak m.in. Julia Kamińska, Filip Bobek, a tempa nabrała kariera Małgorzaty Sochy. Widzowie zakochali się w historii brzydkiej i nieporadnej sekretarki, która podkochiwała się w swoim szefie. Czy ta miłość zakończyła się happy endem? Jeśli ktoś nie zna odpowiedzi na to pytanie, to radzimy nadrobić pierwszy sezon serialu! Wiadomo już, że wielkimi krokami zbliża się drugi. Kiedy go zobaczymy? Rąbka tajemnicy uchyliła nam odtwórczyni głównej roli, Julia Kamińska!

Zobaczcie, kiedy nowy sezon pojawi się w telewizji. Ostatnie odcinki wyemitowano w 2009 roku. To dobry pomysł na powrót?

Julia Kamińska w serialu

eastnews

