Już w najbliższą niedzielę o godzinie 20.00 w Polsacie zobaczymy 10. odcinek serialu „W rytmie serca”. Co się będzie działo? Mamy opis odcinka!

Maria (Barbara Kurdej-Szatan) – wspierana przez Ewę (Elżbieta Romanowska) – będzie wybierała swoją suknię ślubną!

- Wow! No to co? Bierzemy?

- Nie, ta jest jakaś nijaka.

- Zwariowałaś? Tobie się nic nie podoba.