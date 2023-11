Zapraszamy na kolejny tydzień z „Barwami szczęścia”… Co tym razem wydarzy się w serialu?

Magda (Honorata Witańska) po rozstaniu z mężem zamieszka u matki (Adrianna Biedrzyńska). A gdy odwiedzi dom dziecka odkryje, że… Luiza (Julia Zielińska) próbowała popełnić samobójstwo!

Za to w finale: dwie ciąże i dramat! W premierowych odcinkach Lidka (Emilia Warabida) przybiegnie do Feel Good – szczęśliwa i roześmiana – by przekazać Radkowi (Filip Kosior) dobrą wiadomość…

- Udało się! Będziemy mieli dziecko!

A Carina też odkryje, że jest w ciąży!

Co jeszcze? Zobacz zwiastun. Emisja odcinków 1867-1871 - 21-25 maja w TVP2 o 20.10

