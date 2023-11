1 z 8

Zdrada, morderstwo i święta jak z koszmaru - zapraszamy na finał 11. sezonu „Barw szczęścia”! Co wydarzy się w serialu w premierowych odcinkach, ostatnich przed wakacyjną przerwą?

Ktoś będzie strzelał do Krzepińskiego, wszystko by uratowac Alicję! Ale po kolei!



Najpierw Agata (Natalia Zambrzycka) znów pokłóci się z Pawłem (Mateusz Rzeźniczak) o pieniądze – po tym, jak chłopak dostanie zaproszenie do USA i będzie pewien, że za wyjazd zapłaci właśnie jego ukochana. A to aż kilkanaście tysięcy złotych.

Barwy szczęścia finał emisja: odc. 1881 - 1884 w TVP2 - 12-15 czerwca o 20.10.

