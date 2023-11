Tymczasem Maciej Wilk (Adam Szczyszczaj) postanowi się zemścić… nie tylko na Natalii (Maria Dejmek), ale też na jej rodzinie. Małgorzata (Adrianna Biedrzyńska) odkryje, że jeden z jego znajomych deweloperów nie chce przedłużyć umowy z jej firmą. A Jerzy (Bronisław Wrocławski) aż zakipi ze złości, gdy usłyszy, jak biznesmen obmawia Natalię za jej plecami.

- Byłem jej wierny, kochałem ją, byłem na każde skinienie, a ona nagle oświadcza, że to nie moje dziecko!

- Jeśli to nie moje dziecko, to znaczy, że Natalia po prostu jest zwykłą...

- Przykro mi, ale nie czuję się upoważniony do rozmowy na ten temat!