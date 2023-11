Przed nami kolejny, pełen emocji tydzień z „Barwami szczęścia”… Co tym razem zobaczymy w serialu?

Sabina (Barbara Kurzaj) postanowi wycofać się ze spółki z Jolą (Małgorzata Potocka) – a Kozłowska wcale się z tego nie ucieszy.

- Nie denerwuj się… Pytałam prawnika i bez problemu mogę wszystkie udziały przepisać na ciebie…

- Razem z kredytem? Super, od razu mi lepiej! Oszalałaś?! Chcesz mnie zostawić samą?!

- Wiem, że to szok, ale zobaczysz, poradzisz sobie! Wyliczyłam, że moja pensja to akurat rata kredytu…

- No popatrz, jak idealnie! Będę płacić wszystko sama i jeszcze pracować za nas dwie!