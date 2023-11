Losy Joasi w „M jak miłość” to wątek wywołujący mnówstwo emocji wśród fanów serialu. Chodakowska, po stracie ukochanego Tomka, znów spotyka się z mężczyzną. Jak dalej potoczą się jej losy? Scenarzyści serialu ostatnio dbają o to, by działo się naprawdę dużo... Zapytaliśmy o to grającą jej rolę w serialu Basię Kurdej-Szatan. Co nam odpowiedziała?

Reklama

Zobacz także: Leszek złamie Joasi serce? Chodakowska wkrótce pozna prawdę o przystojnym milionerze!

Reklama

A co dalej z rolą w serialu jej męża - Rafała? Zobaczcie, co Basia powiedziała przed kamerą Party.pl