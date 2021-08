Artur Barciś świętuje dziś 65. urodziny. Jak dobrze znasz filmy i seriale z jego udziałem? QUIZ!

Fani serialu „ Ranczo ” długo czekali na tę wiadomość! Wiele wskazuje na to, że już niebawem powstanie miniserial oraz film na bazie „Rancza”. Producent serialu, Maciej Strzembosz rozpoczął rozmowy z Telewizją Polską i być może już latem aktorzy mogli rozpocząć prace na planie. Czy zatem powstanie 11. sezon "Rancza"? Co dalej z postacią Kusego? Producent "Rancza" podjął rozmowy z TVP na temat filmu i miniserialu na podstawie hitowego Serial „Ranczo” to jeden z największych hitów TVP. Ostatni sezon serialu wyprodukowanego przez Macieja Strzembosza widzowie zobaczyli w 2016 roku. Od tego czasu wielokrotnie pojawiały się informacje, że serial zostanie kontynuowany, a nawet na jego podstawie miał powstać film. Sytuacja mocno się skomplikowała, kiedy w 2018 roku zmarł autor scenariusza, Andrzej Grembowicz, a w 2020 roku odszedł Paweł Królikowski , który wcielał się w słynną postać Kusego. Teraz znów pojawiła się szansa na kontynuację "Rancza". Jak informuje serwis wirtualnemedia.pl producent serialu podjął rozmowy z Telewizją Polską: Wszystko jest jeszcze w fazie roboczych rozmów, więc z oczywistych powodów nie mogę zbyt wiele mówić. Zdradzę tylko, że rozmawiamy o mini-serialu i filmie fabularnym, które byłyby osnute wokół „Rancza” - powiedział w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl Maciej Strzembosz. Co dalej z postacią Kusego? Czy Pawła Królikowskiego zastąpiłby inny aktor? Okazuje się, że ten temat nie jest jeszcze ostatecznie rozstrzygnięty: Nie chce o tym na razie rozmawiać, jest zbyt wcześnie. Mogę tylko powiedzieć, że mam na to pewien pomysł - mówi Maciej Strzembosz . Fani serialu nie kryją radoście, że znów będą mogli śledzić dalsze losy swoich...