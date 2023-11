Finałowy odcinek „Diagnozy” to będzie wielkie zaskoczenie dla widzów! Wiadomo, że Oliwier Krynicki uciekł ze szpitala i będzie chciał zabić Annę. Czy w finałowym odcinku uda mu się zrealizować ten plan? Jedyne o czym myśli mężczyzna to odnalezienie Leśniewskiej i zemsta za to, że to ona wsadziła go do więzienia i zniszczyła mu życie. Plan będzie prosty! Krynicki uprowadzi Annę, przystawi jej do głowy broń i padnie strzał... Czy wtedy lekarka zginie?

Co w finałowym odcinku "Diagnozy"? Anka zginie?

Oliwier Krynicki w szpitalu znajduje się pod ochroną strażników, ale przez chwilę ich nieuwagi uda mu się uciec! Dla Anny oznacza to tylko jedno – wielkie niebezpieczeństwo. W 12. odcinku serialu Anna po powrocie do domu zastanie Martę leżącą w kałuży krwi. Okazuje się, że została napadnięta, a za chwilę ten sam los spotka Leśniewską. Marta trafi na czas do szpitala i zajmie się nią Wolski, który złamie przepisy i wybudzi ją, aby dowiedzieć się co się stało z Anną. Niestety kobieta zaginęła!

Kiedy Leśniewska odzyska przytomność, szybko zorientuje się, że jest w dramatycznej sytuacji. Jej ręce będą związane, twarz zakneblowana, a przed sobą zobaczy Krynickiego. Mężczyzna zrzuci winę za wszystkie niepowodzenia na Annę, a potem przystawi do jej głowy broń i padnie strzał. Czy lekarka umrze w 13. odcinku?

Ostatni odcinek „Diagnozy” zobaczymy 29 maja o godzinie 21.30. To wtedy zobaczymy finałową scenę i dowiemy się czy Anna przeżyje!

Anna w pułapce Krynickiego

