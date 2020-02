Walentynki w domu? Postaw na spontaniczność i zapomnij o nudzie!

Zatłoczone restauracje, potwornie wydłużony czas oczekiwania na posiłki, kolejki do kas biletowych... Taki scenariusz może zepsuć czar romantycznej wizji święta zakochanych i często skłania nas do pozostania w domowym zaciszu. A może kameralne Walentynki w domu? Romantyczny wieczór bez wychodzenia na miasto może być ciekawą opcją, o ile postawimy na niebanalne rozwiązania, np. wspólne projektowanie fotoksiążki lub walentynkowe karaoke.

Najpopularniejsze miejsca, do których udajemy się w walentynki, to restauracja i kino. Często też wybieramy się na nocne spacery, do teatru lub na koncerty. Rzadziej decydujemy się na bardziej kosztowne opcje, np. weekendowe wyjazdy do innego miasta lub za granice.

Wspólne gotowanie w Walentynki

Trudno wyobrazić sobie świętowanie dnia zakochanych bez zjedzenia wspólnej kolacji, najlepiej składającej się z ulubionych dań lub posiłków wzbogaconych afrodyzjakami, te zaś podkręcą nasze pożądanie seksualne i wzmocnią doznania. Do takich naturalnych afrodyzjaków należą: bakłażan, szparagi, imbir, ostrygi czy mango. Chcąc twórczo spędzić czas i hołdując zasadzie równego traktowania siebie nawzajem, zaproponujmy naszym partnerom wspólne przygotowanie kolacji. Danie może być niezwykle proste i szybkie w przygotowaniu, ważne jednak żebyśmy czerpali radość i satysfakcję z tego, że jest ono waszym autorskim dziełem. Partnerstwo w kuchni sprawdzi się o ile od razu jasno podzielimy obowiązki według naszych upodobań i zdolności, np. jedno niech obiera i kroi składniki, a drugie niech je łączy i doprawia. W naszym walentynkowym jadłospisie może znaleźć się makaron z aromatycznym sosem, zapiekanka z bakłażana lub zupa krem z białych szparagów, a na deser sprawdzi się, np. cytrynowy krem, który przygotujemy zaledwie w kwadrans.

Walentynki w domu: wspólne projektowanie fotoksiążki

Kreatywnym i pełnym sentymentu zajęciem na walentynkowy wieczór jest wspólne projektowanie fotoksiążki. To okazja do powspominania zabawnych sytuacji z naszego życia i przejrzenia starych zdjęć. Dodatkowo zyskamy pamiątkę, która posłuży nam na lata. Zdjęcia poukładane w różnych układach i rozmiarach zyskują dynamikę i fantazyjność, dlatego ciekawiej się je ogląda niż te w klasycznym albumie. W takiej spersonalizowanej fotoksiążce możemy umieścić, np. ulubione powiedzenia lub cytaty. Nasza pamięć szybko się zaciera, a mając pod ręką zbiór najlepszych wspólnych zdjęć, w każdej chwili możemy wybrać się w bajeczną podróż do przeszłości. Jeżeli na etapie wyboru wspólnych zdjęć okazuje się, że mamy ich zbyt mało, możemy zrobić sobie spontaniczną sesję fotograficzną najlepiej w różnej scenerii, np. przed lustrem, w pokoju i na dworze. Artystyczności i efektywności naszym zdjęciom dodadzą też przebrania. Przygotujmy kilka stylizacji, np. w stylu marynarskim, pin-up czy arystokratycznym i dołączmy je do naszej książki ze zdjęciami.

Walentynkowe karaoke, czyli przegląd ulubionych utworów

Każda para ma tzw. swoje piosenki. Utwory, przy których się poznaliśmy, pierwszy raz tańczyliśmy, które królowały za dawnych czasów lub kojarzą nam się ze wspólnymi wakacjami. Razem przygotujmy listę takich piosenek i wydrukujmy ich teksty. Podkład karaoke bez trudu znajdziemy w internecie. Śpiewać możemy pojedynczo lub razem - liczy się dobra zabawa, otwartość i spontaniczność. Listę z przebojami warto zachować na pamiątkę, za kilka lat przyjemnie będzie do niej wrócić i powspominać.

Prawda czy wyzwanie - walentynkowa gra dla dwojga

Prawda czy wyzwanie to gra, która sprawdzi się zarówno w przypadku par z długim stażem, jak i tych, które są razem od niedawna. Zasady gry dopuszczają zadawanie nawet tych najbardziej pikantnych, osobistych i niekiedy zawstydzających pytań. Jeśli partner unika lub nie chce odpowiedzieć na pytanie, wymyślmy dla niego wyzwanie, które zapewni obustronną przyjemność. Takim pomysłem może być: słodki całus, wykonanie relaksującego masażu lub przygotowanie słodkiego, walentynkowego koktajlu Bellini lub drinka Sex on the Beach.

Walentynki w domu to nie tylko klasyczne oglądanie romantycznych filmów na DVD lub słuchanie nastrojowej muzyki. Opcji na zorganizowanie wspólnego czasu jest wiele. Dobrze jednak, żebyśmy wcześniej odpowiednio przygotowali wnętrze domu i udekorowali go, np. płatkami róż, czerwonymi piórkami, bawełnianymi girlandami świetlnymi i podkreślającymi klimat świecami. Motywy miłosne to nie nasza bajka? Żaden problem. Możemy postawić np. na dekoracje tematyczne. Jeśli naszym ulubionym krajem są Włochy, w pokoju ustawiamy lampiony, białą zastawę, włoskie wino i winogrona, a na kolację obowiązkowo przygotowujemy makaron we włoskim stylu lub aromatyczną pizzę.