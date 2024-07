Zofia Ślotała została szczęśliwą mamą małej Ranii w czerwcu poprzedniego roku. Wtedy jej życie zupełnie się zmieniło. Ślotała dość szybko wróciła do sylwetki sprzed ciąży. Jak to osiągnęła i jakie sporty uprawiała, by jak najszybciej móc pochwalić takim ciałem? Okazuje się, że Ślotała ćwiczy razem... z wózkiem! Jak to możliwe?

Wózek daje dużo możliwości. Zarówno mogę z tym wózkiem biegać, jak i jeździć na rowerze. Czyli to jest taka przyczepka za mną. Ale mogę też się porwać na bardziej ekstremalny sport, czyli biegówki (...) I moja mała uwielbia to. Obrazki się zmieniają, ona jedzie jak królowa! - powiedziała w rozmowie z Party.pl Zosia Ślotała.

A wy jakie macie sposoby na idealną figurę po ciąży? Tak jak Ślotała ćwiczycie razem ze swoimi pociechami? (Zobacz też: Jak schudnąć po ciąży?)

Zosia Ślotała zachwyca figurą!

Jak osiągnąć taką sylwetkę po ciąży?